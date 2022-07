Ein Brand in einer Lagerhalle eines Chemiefaserproduzenten in Premnitz im Havelland hat die Feuerwehr mehr als sechs Stunden lang beschäftigt. In der Halle seien am Dienstagabend Kunststoffabfälle in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest am Mittwoch mit. Die Feuerwehr habe den Brand am frühen Mittwochmorgen gelöscht. Nach ersten Ermittlungen deute viel auf einen Hitzestau als Brandursache hin, sagte der Sprecher der Polizeidirektion West Oliver Bergholz.