Jugendliche sollen in Berlin mit Feuerwerkskörpern um sich geworfen und dabei auch einen Brand in einer Wohnung verursacht haben. Zwei Jugendliche hätten am späten Dienstagnachmittag zunächst einen Böller durch ein offenstehendes Fenster in der Zingster Straße in Gesundbrunnen geworfen, teilte die Polizei mit - woraufhin demnach die Vorhänge Feuer fingen. Die Mieter der Wohnung im ersten Stock hätten die Vorhänge auf die Straße geworfen und das Feuer eigenständig gelöscht. Nach den Angaben vom Mittwoch verletzte sich dabei ein 57-Jähriger leicht an den Händen. Er wurde vor Ort ambulant versorgt. Die mutmaßlichen Täter entkamen unerkannt.