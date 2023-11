Brandenburg an der Havel Nach Schüssen von Person mit Kind: Einsatz dauert an

Nach Schüssen einer bewaffneten Person mit einem Kind auf die Polizei dauert der Einsatz im Landkreis Havelland nach rund 19 Stunden noch an. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen. Das Kind ist nach Angaben aus der Nacht zu Samstag mittlerweile in der Obhut des Jugendamtes, die bewaffnete Person hält sich demnach weiterhin in dem Gebäude auf. Die Polizei beschrieb die Einsatzlage in der Nacht als "statisch". Verletzt wurde bis zum frühen Morgen demnach niemand.

Die Polizei war am Freitag um 13.45 Uhr im Ort Vieritz eingetroffen, der etwa 20 Kilometer nordwestlich von Brandenburg an der Havel liegt. Wegen anzunehmender Kindeswohlgefährdung war auch ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatzort in einem Ortsteil der Gemeinde Milower Land ausgerückt. Es hatte nach Polizeiangaben einen Beschluss des Amtsgerichts gegeben, angeregt vom Jugendamt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren aber zunächst unklar. Auch Details zur bewaffneten Person gab es zunächst nicht.

Die Hauptstraße des kleinen Orts war am Freitagnachmittag vorsichtshalber gesperrt worden. Anwohner wurden teils nicht zu ihren Wohnungen gelassen.