Mann stirbt bei Rettungseinsatz im Möserschen See

Bei einem spontanen Rettungseinsatz für ein festgefahrenes Segelboot im Möserschen See bei Brandenburg an der Havel ist ein Mann ums Leben gekommen. Zuvor war das Segelboot am Samstag auf einer Sandbank auf Grund gelaufen, wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte. Ein Mann, der in seinem eigenen Boot in der Nähe unterwegs war, stieg demnach ins Wasser und schwamm zu den Festgefahrenen, um ihnen zu helfen.