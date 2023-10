Nach dem Brand eines Carsharing-Autos in Berlin-Neukölln ermittelt das Landeskriminalamt wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Auch zwei nahe stehende Fahrzeuge wurden durch die Flammen am Mittwochabend beschädigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weil einer der Reifen des in Neukölln geparkten Wagens am Mittwochabend in Brand stand, alarmierte ein Passant die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte das Feuer, doch das Auto brannte aus. Ein Zusammenhang zu den Ausschreitungen zum Nahost-Konflikt in Neukölln, die in der Nähe des Brandes stattfanden, werden geprüft, sagte ein Polizeisprecher.