Zahlreiche Berliner Weihnachtsmärkte haben am Montag passend zu den kalten Temperaturen ihre Tore eröffnet. Glühwein, Crêpes und Co. gibt es unter anderem am Schloss Charlottenburg, am Roten Rathaus und am Alexanderplatz. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) besuchte einige offizielle Eröffnungen.