Die sogenannte Kanzler-Tanne ist am Samstagmorgen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin aufgestellt worden. Die 17,5 Meter hohe Fichte aus dem Eberswalder Stadtwald kam nach Anlaufschwierigkeiten in der Willy-Brandt-Straße an, sie soll am kommenden Mittwoch offiziell an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übergeben werden.