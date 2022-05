Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ist am Mittwochnachmittag zu ihrer ersten Auslandsreise gestartet. Die SPD-Politikerin nimmt im polnischen Zielona Góra bis einschließlich Donnerstag an einem Treffen des deutsch-polnischen Netzwerks «Oder-Partnerschaft» teil, wie die Senatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Unter anderem ist ein Austausch zum Thema «Flüchtlingskrise: Herausforderungen, Lösungsansätze, gute Praktiken» geplant. Berlin übernimmt außerdem ab Donnerstag die Koordinationnatorenrolle innerhalb des Netzwerks und wird entsprechend das nächste Treffen auf dieser Ebene organisieren.