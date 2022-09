Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der britischen Botschaft in Berlin in einem Kondolenzbuch die verstorbene Queen gewürdigt. "In stillem Gedenken einer großen Europäerin und Förderin der deutsch-britischen Freundschaft", schrieb der SPD-Politiker am Dienstagabend. Ihr Einsatz für die Völkerverständigung habe den Weg aus der Nachkriegszeit des 21. Jahrhunderts gewiesen. "Sie wird uns unvergessen bleiben."