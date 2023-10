Bundeskanzler Olaf Scholz hat Jüdinnen und Juden in Deutschland die Solidarität der Gesellschaft zugesichert. "Wir stehen an Eurer Seite", sagte Scholz dem "Spiegel". "Der Staat wird alles tun, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen", versicherte der SPD-Politiker. "Und wir werden uns als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht auseinanderdividieren lassen. Wer Juden angreift, wer sie beleidigt oder verletzt, greift uns alle an."