Union Berlin krönt die beste Saison seiner Vereinsgeschichte. Ein spätes Tor gegen Bremen sichert die historische Teilnahme an der Champions League.

Der 1. FC Union Berlin hat sich auf den Tag genau vier Jahre nach dem Bundesliga-Aufstieg den Traum von der Champions League erfüllt. Die Eisernen verteidigten durch das 1:0 (0:0) am Samstag gegen Werder Bremen den vierten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Rani Khedira (81. Minute) erzielte am Samstag in Stadion an der Alten Försterei den Siegtreffer für die Berliner, der die erstmalige Teilnahme am wichtigsten Europapokal-Wettbewerb für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer perfekt machte.

Mit 62 Punkten ist die abgelaufene Saison ohnehin schon die erfolgreichste in der noch kurzen Bundesliga-Historie von Union. Zudem blieb das Team in der gesamten Spielzeit zu Hause ungeschlagen und baute diese aktuelle Rekordserie unter allen Bundesliga-Clubs saisonübergreifend sogar auf 23 Partien aus. Vor genau vier Jahren waren die Berliner durch ein 0:0 gegen den VfB Stuttgart in der Relegation ins Oberhaus aufgestiegen.

Zwischenzeitlich hatte Union die Tabelle für sieben Spieltage in dieser Saison im Herbst sogar angeführt. Nach Platz elf in der Premierensaison und den folgenden Rängen sieben und fünf ging es nun nochmal einen Platz rauf. Die Eisernen qualifizierten sich zum dritten Mal in Serie für einen internationalen Wettbewerb.