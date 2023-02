Alba Berlin will sich zwischen Liga und Pokalfinale nicht schonen. Foto

Alba Berlin hat seine Siegesserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Die Berliner feierten am 21. Spieltag einen 91:85 (43:40)-Arbeitssieg bei den Crailsheim Merlins. Mit dem zwölften Erfolg in Folge festigten die Berliner ihre Tabellenführung. Beste Werfer für Alba waren Yanni Wetzell mit 19 sowie Tim Schneider und Jaleen Smith mit 17 Punkten.

Berlins Trainer Israel Gonzalez musste neben dem Langzeitverletzten Marcus Eriksson erneut auf Kapitän Luke Sikma (muskuläre Probleme) sowie auf Nationalspieler Maodo Lo (nach Angina) verzichten. Dazu wurde Spielmacher Tamir Blatt geschont, dadurch kam Alba nicht gut in die Partie. Das Team erlaubte sich Ballverluste, hatte keinen Wurfrhythmus und war defensiv ohne Zugriff. Erst nach dem 2:9-Rückstand wurde es etwas besser.

Mit einem 16:16 ging es ins zweite Viertel. Das Spiel blieb wenig ansehnlich, auch wenn es Offensiv bei beiden Teams etwas besser lief. Alba geriet zunächst erneut mit sechs Punkten in Rückstand, bevor das Team auch von außen besser traf. Zwei Dreier von Tim Schneider brachten die 43:40 Führung zur Pause.

Die Berliner begannen das drittel Viertel konzentrierter und konsequenter. Sie kontrollierten weiter den Rebound und gingen Mitte des Abschnitts beim 60:49 erstmals zweistellig in Führung. Crailsheim ließ sich jedoch nicht abschütteln. In der Schlussphase kamen die Gastgeber noch einmal auf einen Punkt heran. Doch die Berliner behielten die Nerven und brachten den Vorsprung über die Zeit. Alba geht mit einem schwer erkämpften Erfolg im Rücken ins Pokal-Finalturnier am Wochenende.

