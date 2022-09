Ex-Fußball-Profi Michael Ballack schließt ein Fußball-Märchen des 1. FC Union Berlin mit dem Gewinn des Meistertitels in der Fußball-Bundesliga nicht aus. "Im Fußball ist immer alles möglich, die Vergangenheit hat das gezeigt", sagte Ballack, "ich habe das mit Kaiserslautern 1998 erlebt, als wir als Aufsteiger Meister wurden", sagte er. "Man kann sich schon in einen Rausch spielen, der dich während der gesamten Saison trägt", so Ballack.

Ex-Fußball-Profi Michael Ballack schließt ein Fußball-Märchen des 1. FC Union Berlin mit dem Gewinn des Meistertitels in der Fußball-Bundesliga nicht aus. "Im Fußball ist immer alles möglich, die Vergangenheit hat das gezeigt", sagte Ballack, "ich habe das mit Kaiserslautern 1998 erlebt, als wir als Aufsteiger Meister wurden", sagte er. "Man kann sich schon in einen Rausch spielen, der dich während der gesamten Saison trägt", so Ballack.

Die Eisernen stehen mit 17 Punkten und fünf gewonnenen Spielen an der Tabellenspitze, fünf Punkte vor dem FC Bayern. Vergangenen Sonntag verteidigten sie ihren Platz mit einem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. Trotzdem bleiben die Köpenicker bei ihrem Saisonziel Klassenerhalt.

"Die Berliner haben in den vergangenen drei, vier Jahren mit ihren Möglichkeiten sehr gute Saisons gehabt, sie haben sich jedes Mal verbessert. Daran knüpfen sie an. Das setzt Kräfte frei. Vor allem, wenn man oben steht", sagte der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.

Allerdings kann der 45-Jährige nachvollziehen, dass der 1. FC Union Berlin die aktuelle Tabellenführung in der Bundesliga nicht zu forsch bewerten will. "Grundsätzlich wäre es vermessen, öffentlich von der Meisterschaft zu sprechen. Gerade bei einem so starken Gegner wie Bayern München, der die Bundesliga seit Jahren dominiert", sagte Ballack der "Sport Bild". "Aber träumen ist erlaubt. Warum nicht?"

Sport-Bild-Interview mit Michael Ballack