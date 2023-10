Die Profis von Union Berlin dürfen nach Worten von Trainer Urs Fischer nicht zu lange mit dem Last-Minute-K.-o. gegen den SC Braga hadern. Es sei möglich, dass das 2:3 im ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte am Dienstag seine Spieler "eine Spur mehr" beschäftige als eine gewöhnliche Niederlage, sagte der Schweizer am Donnerstag vor dem Bundesligaspiel der strauchelnden Köpenicker bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky).