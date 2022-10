Hertha BSC hofft am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Gegner im Berliner Olympiastadion ist die TSG 1899 Hoffenheim. Bisher gelang der Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz erst ein Sieg in der laufenden Meisterschaft, während die Gäste aus dem Kraichgau vier der vergangenen sechs Liga-Partien gewann. Begleitet wird das Spiel von Nebengeräuschen um Hertha-Investor Lars Windhorst und Berichten über eine angebliche Kampagne in seinem Auftrag durch ein israelisches Sicherheitsunternehmen gegen den ehemaligen Vereinspräsidenten Werner Gegenbauer. Windhorst bezeichnete dies als Unsinn, Hertha BSC hat den Investor aber zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert.