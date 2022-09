Hertha BSC und Präsident Kay Bernstein wollen die Fans des Clubs ermutigen, mit dem Fahrrad zum nächsten Bundesligaspiel zu kommen. Der ganze Tag steht bei den Berlinern unter dem Thema Nachhaltigkeit. Der 42-Jährige will dabei am 2. Oktober vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/DAZN) auch selbst in die Pedale treten und tat dies in einem Video auch schon. "Wir wollen mit euch radeln", sagte Bernstein in dem Clip, in dem er zuvor noch vor dem Olympiastadion umherfuhr.

Gestartet wird die Fahrradfahrt demnach um 11.30 Uhr am nach der Hertha-Legende benannten Hanne-Sobek-Platz im Berliner Gesundbrunnen, von wo es über den Ernst-Reuter-Platz zum Stadion geht. Für die Tour stellt der Verein Snacks und alkoholfreie Getränke bereit. Alle Teilnehmenden erhalten im Stadion zudem ein Freigetränk. Die Aktion findet in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) statt. Hertha wolle "insgesamt nachhaltiger werden, für das Thema sensibilisieren und darüber informieren", hieß es in einer Mitteilung.

Für genügend Abstellplätze sorgt Hertha: "Durch die Kooperation mit dem @FahrradClub gibt es in Zusammenarbeit mit "FahrradGarderobe" ausreichend bewachte Abstellmöglichkeiten auf dem Olympischen Platz", schrieben die Berliner am Dienstag auf Twitter.

Zum "Nachhaltigkeitsspieltag" gehören nach Hertha-Angaben noch weitere Aktionen: Im Stadion werden Mitmachaktionen und inhaltliche Bildungsmöglichkeiten angeboten. Schon in der vergangenen Woche gab es eine Müll-Aufräumaktion im Gesundbrunnen, wo Herthas früheres Stadion an der Plumpe stand.

