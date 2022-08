Fußball-Bundesligist Hertha BSC bietet bei Heimspielen diskriminierten Besuchern und Besucherinnen sofortige Hilfe an. Unter dem Slogan "Wo ist Lotte?" hilft Hertha BSC ab sofort Betroffenen von Diskriminierung im Umfeld des Stadionbesuchs, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Neben Helferinnen und Helfern in auffälligen pinken Westen, können Betroffene zudem einen Schutzraum im Block O aufsuchen, in dem sie betreut werden.