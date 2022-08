Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit einem dünnen Angebot an Abwehrspielern aufgenommen. Dedryck Boyata ist am Montag zum belgischen Meister FC Brügge gewechselt, Filip Uremovic war ohne Gegnereinwirkung umgeknickt und musste das Training vorher abbrechen.

"Wir haben vier Innenverteidiger, klar machen wir uns Gedanken", sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz nach der Trainingseinheit am frühen Abend, "es geht aber nicht darum, irgendetwas zu holen, sondern das, was der Markt hergibt und für uns darstellbar ist." Die mit einem Punkt auf dem Relegationsplatz liegenden Berliner empfangen am Samstag Borussia Dortmund im Olympiastadion (15.30 Uhr/Sky).

Zudem fehlte Marc Oliver Kempf aufgrund eines privaten Termins. "Er ist nicht verletzt und morgen wieder da", sagte Schwarz. Auch der an einem Infekt erkrankte Linus Gechter soll am Mittwoch oder Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. So blieb Marton Dardai als einziger ausgebildeter Innenverteidiger übrig.

Auf den Außenpositionen hat Marvin Plattenhardt am Montag dagegen das volle Programm durchgezogen. Schwarz hofft, dass es keinen Rückschlag beim Kapitän geben wird. Denn auch Backup Fredrik Björkan könnte am Samstag nicht mehr im Aufgebot stehen. Laut der "Bild" soll der englische Zweitligist Norwich City Interesse an dem norwegischen Nationalspieler bekunden.

