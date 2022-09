Torwarttrainer Andreas Menger von Fußball-Bundesligist Hertha BSC sieht sich in der Entwicklung von Oliver Christensen als neuer Stammtorhüter der Berliner bestätigt. "Durch die Spiele wird er souveräner und ruhiger. Er ist viel unterwegs, läuft viele Bälle ab und versucht, Flanken zu entschärfen", sagte der 50-Jährige der "Bild" (Dienstag). Christensen gab sein Debüt in der vergangenen Saison in den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV und stieg zur neuen Saison zur Nummer eins auf.