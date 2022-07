Abwehrchef Robin Knoche vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin sieht das große Angebot an Innenverteidigern bei seinem Club als notwendig an. "Ich habe gelesen, dass wir auf der Position zu viele Spieler haben. Auf der anderen Seite gibt es für uns drei Wettbewerbe, die sehr intensiv sind", sagte der 30 Jährige "Bild". "Bis Mitte November sind wir oft alle drei Tage aktiv. Da braucht man einfach einen breiten Kader. Das hat sich in der letzten Saison in der Hinrunde auch bewährt. Wir wollen in jedem Spiel frisch sein."