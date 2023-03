Der 1. FC Union Berlin hat den bisher ausgeliehenen Torwart Lennart Grill fest verpflichtet. Das gaben die Eisernen am Donnerstag bekannt. Der 24 Jahre alte Keeper war bis dahin vom Fußball-Bundesliga-Rivalen Bayer 04 Leverkusen an den Hauptstadtclub seit Sommer vergangenen Jahres verliehen.

"Natürlich bin ich froh, dass alles geklappt hat und beide Vereine sich einigen konnten", sagte Grill in einer Mitteilung der Berliner, für die er bisher sechsmal zum Einsatz kam. Stammkeeper der Unioner ist Frederick Rönnow. "Besonders bei seinen Spielen zu Saisonbeginn hat er uns mit seinen Leistungen und Spielen ohne Gegentor - in der Bundesliga in Köln, im Europacup bei St. Gilles und auch im DFB-Pokal gegen Heidenheim - gezeigt, welch großes Potenzial er hat. Dies gilt es nun weiterzuentwickeln", sagte Unions Geschäftsführer Profifußball, Oliver Ruhnert.

Mit der Verpflichtung von Grill, der in allen Nachwuchs-Nationalmannschaften des DFB zum Einsatz kam, hätten sie das Torwartportfolio um einen Spieler im besten Alter erweitert, erklärte Ruhnert weiter. Angaben zur Laufzeit des Vertrags machten die Berliner wie üblich nicht.

