RB Leipzig geht ohne Edeltechniker Emil Forsberg in das Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin. Der schwedische Nationalspieler sitzt am Samstagabend wie schon zuletzt in Köln zunächst auf der Bank. Der 31-Jährige fiel erneut der Taktik von Trainer Marco Rose zum Opfer, der in der Abwehr wie beim 0:0 vor einer Woche eine Dreierkette vorsieht. Auf der linken Bahn ersetzt der als Kapitän auflaufende Marcel Halstenberg David Raum. Bei Abwehrchef Willi Orban reicht es nach seiner Stammzellenspende am Mittwoch nicht für einen Einsatz von Beginn an.