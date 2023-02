RB Leipzigs Sportchef Max Eberl ist am Samstagabend während des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Union Berlin erneut wegen seiner Burn-out-Erkrankung verunglimpft worden. In der 66. Minute des Fußballspiels wurden im Gästeblock drei Banner mit Beleidigungen gegen den 49-Jährigen gezeigt. In der Vorwoche war Eberl beim Spiel der Sachsen beim 1. FC Köln auf ähnliche Art und Weise beleidigt worden.