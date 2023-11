Union-Legende Mattuschka könnte sich Steffen Baumgart als neuen Trainer bei Union Berlin sehr gut vorstellen. Der Sky-Experte bringt aber auch prominentere Namen für die Fischer-Nachfolge ins Spiel.

Ex-Union-Profi Torsten Mattuschka pendelt bei der Trainer-Nachfolge von Urs Fischer beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin zwischen einem ruhigen Übungsleiter und seinem recht emotionalen Favoriten. "Baumi würde wie die Faust aufs Auge passen. Er hat die Union-DNA und die Fans mögen seine Art", sagte der 43-Jährige bei Sky über den aktuellen Trainer vom 1. FC Köln, Steffen Baumgart, "das könnte extrem gut passen, aber die Konstellation ist gerade nicht da. Wenn er frei gewesen wäre, wäre er schon Trainer bei Union, da bin ich mir sicher." Mattuschka steht derzeit neben seiner Tätigkeit als Sky-Experte als Interimstrainer beim Regionalligisten VSG Altglienicke am Spielfeldrand. Union belegt nach neun Niederlagen in der Liga hintereinander den letzten Platz.

Abseits vom Favoriten Baumgart stellt sich der frühere Mittelfeldspieler einen "ruhigen" Typen vor, der eine klare Spielidee mitbringe und auch nicht vor einem möglichen Neuaufbau in der zweiten Liga zurückschrecke: "Der Trainer sollte "normal" sein. Dann kann er hier lange, erfolgreich und vor allem in Ruhe arbeiten." Neben Oliver Glasner, Mirko Slomka oder Dimitrios Grammozis bringt Mattuschka auch zwei ehemalige Nationalmannschaftstrainer ins Spiel: "Hansi Flick und Jogi Löw sind frei. Ich glaube, Union ist etwas Anderes, warum sollte man nicht bei ihnen anfragen?" Unterm Strich sei es für jeden Übungsleiter laut Mattuschka "ein großes Privileg, für Union arbeiten zu dürfen."

