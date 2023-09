Jeder bei Union Berlin freut sich auf die Champions League. Allerdings geht der Club dieses große Abenteuer bei Real Madrid nun nach der zweiten Bundesliga-Niederlage am Stück an.

Vier Tage vor dem ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte ist der 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga ein wenig ins Straucheln geraten. Die Berliner verloren am Samstag mit 1:2 (1:2) beim VfL Wolfsburg und kassierten nach dem 0:3 gegen RB Leipzig die zweite Niederlage am Stück.

Am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) muss sich die Mannschaft von Urs Fischer erheblich steigern: Denn der erste Champions-League-Gegner ist gleich der erfolgreichste, den man in diesem Wettbewerb bekommen kann: Real Madrid gewann die wichtigste Vereinstrophäe Europas schon 14 Mal.

Vor 28 917 Zuschauern in Wolfsburg begann Union stark, lud den VfL dann aber in der 12. Minute regelrecht zum Führungstreffer ein. Torjäger Kevin Behrens verlor beim Spielaufbau den Ball und sein Wolfsburger Pendant Jonas Wind schob nach schönem Doppelpass mit Lovro Majer zum 1:0 ein. Mit seinem fünften Saisontreffer zog der Däne in der Torschützenliste der Bundesliga an Behrens (4) vorbei.

Zwischen dem 1:1 von Robin Gosens (28.) und dem 2:1 durch Joakim Maehle (30.) vergingen nur zwei Minuten. Wolfsburgs zweiter dänischer Nationalspieler erzielte sein Tor per Volleyschuss knapp hinter der Strafraumgrenze, nachdem Unions ebenfalls aus Dänemark stammender Torwart Frederik Rönnow einen Eckball des VfL zunächst per Faustabwehr geklärt hatte.

Gosens und Wolfsburg dagegen: Das ist offenbar eine Geschichte, die jedesmal verheißungsvoll beginnt und dann doch für den 29-Jährigen nicht glücklich ausgeht. Vor der Saison deutete zunächst vieles auf einen Transfer des Nationalspielers zum Volkswagen-Club hin. Der Linksverteidiger war bereits in der Stadt, um sich das imposante Trainingsgelände anzuschauen. Erst als der VfL die Ablöseforderungen von Inter Mailand nicht erfüllen wollte, wechselte Gosens nach Berlin.

Am vergangenen Wochenende wurde er dann wieder in Wolfsburg zum ersten gesamtdeutschen Nationalspieler in der Geschichte des 1. FC Union. Beim 1:4 gegen Japan verschuldete Gosens allerdings ein Gegentor. Und auch sein drittes Tor im vierten Bundesliga-Spiel war am Samstag nicht viel wert. Gosens traf per Kopf nach Flanke von Aissa Laidouni, salutierte danach vor der Südtribüne - und fuhr am Ende doch mit leeren Händen nach Hause.

Union war zwar vor allem in der zweiten Halbzeit fast durchgängig überlegen. Gegen engmaschig und kompromisslos verteidigende Wolfsburger kam dabei aber kaum etwas heraus. Der VfL war zielstrebiger und zweikampfstärker. Er bediente sich vor den Augen seines ehemaligen und nun für den FC Liverpool arbeitenden Sportchefs Jörg Schmadtke genau der Mittel, mit denen sich Union Berlin in nur fünf Jahren von einem Zweitligisten zum Champions-League-Teilnehmer hochgearbeitet hat.

Dass die Wolfsburger bis auf einen Pfostenschuss von Tiago Tomas (87.) kaum noch etwas für die Offensive taten, hätte sich beinahe gerächt. Denn Jannik Haberer (71.) und Sheraldo Becker (86.) vergaben zwei große Kopfball-Chancen zum 2:2 für Union.

