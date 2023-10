Die Wasserballer von Spandau 04 haben die vorgezogene Heimpartie des 2. Bundesliga-Spieltages gegen den OSC Potsdam klar für sich entschieden. Trotz einer in Teilen durchschnittlichen Angriffsleistung siegten die Berliner in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg 16:3 (4:1, 3:0, 5:0, 4:1). Mit fünf Toren war Tyler Abramson am Mittwochabend erfolgreichster Spandauer.