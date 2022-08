Der deutsche Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat mit Unverständnis auf den nicht gegebenen Foulelfmeter beim 1:2 (0:2) von RB Leipzig im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin am Samstag reagiert. "Im Spiel habe ich mir schon gedacht, dass es ein Elfmeter ist, weil ich den Kontakt ganz klar gespürt habe. Es ist schwer zu erklären", sagte Werner beim TV-Sender Sky und fügte hinzu: "Wenn man die Bilder sieht, braucht der Schiedsrichter nicht rausgehen. Der Mann, der vor dem Fernseher sitzt, hätte ganz klar sagen können: 'Der trifft einen' - und auf Elfmeter entscheiden können. Das war nicht ganz so schwer. (...) Wenn du den Video-Assistenten schon hast, braucht der Schiedsrichter auch die Unterstützung." Einen klareren Elfmeter gebe es nicht, so Werner weiter.