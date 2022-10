Zahlreichen Fans von Hertha BSC wurde wegen Überfüllung der Zugang zur Tribüne beim Bundesligaspiel bei Werder Bremen (0:1) verweigert. Einige Fußball-Anhänger des Hauptstadtclubs veröffentlichten am Freitagabend Fotos in den sozialen Medien von stehenden Berliner Fans in den Aufgängen zu den Blöcken und berichteten von chaotischen Zuständen bei der Einlasskontrolle.