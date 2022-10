Mit einem Last-Minute-Tor hat der 1. FC Union Berlin die Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Urs Fischer kam am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach nach Rückstand noch zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg. Nico Elvedi erzielte in der 33. Minute die Gästeführung, der eingewechselte Kevin Behrens (79.) und Danilho Doekhi (90.+6) drehten vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei das Spiel.