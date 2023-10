Rani Khedira fehlt dem 1. FC Union Berlin in den kommenden drei Spielen in der Fußball-Bundesliga. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den Mittelfeldspieler wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner, wie der DFB am Montag mitteilte. Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig. Der Vize-Kapitän darf aber am Dienstag in der Partie im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart (18.00 Uhr/Sky) für die Köpenicker auflaufen.

Khedira hatte bei der 0:2-Niederlage bei Werder Bremen am vergangenen Samstag nach einem Foulspiel am Bremer Romano Schmid die Rote Karte gesehen. Union ist seit zehn Pflichtspielen ohne Punktgewinn. Nach dem Auftritt im DFB-Pokal empfängt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am kommenden Samstag Eintracht Frankfurt, ehe die Fahrt zu Tabellenführer Bayer Leverkusen ansteht.

