Werder Bremen muss im Auswärtsspiel bei Hertha BSC erneut auf Nationalstürmer Niclas Füllkrug verzichten. Der Führende der Bundesliga-Torschützenliste muss wegen muskulärer Probleme in der Wade passen, wie Werder vor der Partie (15.30 Uhr/Sky) mitteilte. Schon das vergangene Spiel gegen Freiburg hatte Füllkrug wegen Wadenproblemen verpasst. Unter der Woche war auf einen Einsatz des 30-Jährigen gehofft worden. Er werde die Mannschaft aber von der Bank unterstützen, hieß es. Der gebürtige Berliner Maximilian Philipp ersetzt Füllkrug erneut in der Mannschaft von Trainer Ole Werner.

Werder Bremen muss im Auswärtsspiel bei Hertha BSC erneut auf Nationalstürmer Niclas Füllkrug verzichten. Der Führende der Bundesliga-Torschützenliste muss wegen muskulärer Probleme in der Wade passen, wie Werder vor der Partie (15.30 Uhr/Sky) mitteilte. Schon das vergangene Spiel gegen Freiburg hatte Füllkrug wegen Wadenproblemen verpasst. Unter der Woche war auf einen Einsatz des 30-Jährigen gehofft worden. Er werde die Mannschaft aber von der Bank unterstützen, hieß es. Der gebürtige Berliner Maximilian Philipp ersetzt Füllkrug erneut in der Mannschaft von Trainer Ole Werner.

Zum ersten Spiel seiner dritten Rettungsmission bei Hertha verändert Pal Dardai die Mannschaft auf drei Positionen und nimmt eine taktische Umstellung vor. Der Tabellenletzte spielt im ausverkauften Berliner Olympiastadion anders als in den Vorwochen mit einer Viererkette in der Abwehr. Für den gelbgesperrten Filip Uremovic, Kevin-Prince Boateng und den unter der Woche angeschlagenen Stevan Jovetic bringt Dardai Peter Pekarik sowie die jungen Derry Scherhant und Jessic Ngankam in die erste Elf. Flügelspieler Chidera Ejuke steht zudem erstmals nach längerer Verletzungspause wieder im Kader.

Hertha bei Twitter Tweet Werder zu Füllkrug