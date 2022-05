Hertha BSC trifft in den Relegationsspielen um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga auf den Hamburger SV. Die Hanseaten setzten sich am Sonntag mit 3:2 (0:1) bei Hansa Rostock durch und verteidigten somit am letzten Spieltag der 2. Liga vor den Augen von Herthas Co-Trainer Mark Fotheringham den dritten Platz.

Das Hinspiel findet am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Berliner Olympiastadion statt. Am folgenden Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) kommt es zum Rückspiel in Hamburg. Hertha-Trainer Felix Magath hatte die Duelle mit seinem früheren Club seit längerem vorhergesagt.

Am Dienstag beziehen die Berliner ein Trainingslager im brandenburgischen Kienbaum zur Vorbereitung. Unklar ist, ob Torwart Marcel Lotka nach seinen gegen Borussia Dortmund zugezogenen Nasenbeinbruch und einer leichten Gehirnerschütterung in der Relegation spielen kann.