Einen Tag nach dem gesicherten Verbleib in der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC eine weitere Personalie geklärt. Wie der Verein am Dienstagabend im Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgab, haben sich die Berliner endgültig von ihrem ehemaligen Sport-Geschäftsführer Michael Preetz getrennt. Der Vertrag mit dem 54-Jährigen sei aufgelöst worden. «Die Vertragsparteien haben ihre Zusammenarbeit im besten wechselseitigen Einvernehmen beendet», schrieb der Verein. Hertha hatte sich am 24. Januar 2021 von Preetz und dem damaligen Trainer Bruno Labbadia getrennt.