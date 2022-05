Der 1. FC Union Berlin wird in der kommenden Saison im Europapokal antreten, die Champions League ist jedoch keine realistische Option mehr. Nach dem 4:0 von RB Leipzig gegen den FC Augsburg am Sonntagabend liegen die Eisernen vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga drei Punkte hinter dem Viertplatzierten aus Leipzig. Durch das um 30 Tore schlechtere Torverhältnis dürfte dieser Rückstand für die Köpenicker nicht mehr einholbar sein.

Am Samstag hatte Union sich den erneuten Einzug in den Europapokal mit einem 4:1 beim SC Freiburg gesichert. Klären müssen die Eisernen am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) trotzdem noch die Frage, in welchem Europacup sie diesmal antreten. Mit einem Sieg gegen Bochum wäre Köln als letzter Rivale um einen Platz in der Europa League distanziert. Läuft es schlecht, geht es ab August wieder in den Playoffs zur Conference League los.