Jamie Leweling (21) hat den Trainingsrückstand nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk aufgeholt. Im Trainingslager des 1. FC Union im Salzburger Land ist der Neuzugang von der SpVgg Greuther Fürth voll bei der Sache. Der U21-Nationalspieler fiebert den Pflichtspielen beim Berliner Fußball-Bundesligisten entgegen, auch in der Europa League. «Es freut mich, dass ich auf so einer Bühne spielen darf und wir als Mannschaft vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das bringt viel für meine Entwicklung. Am meisten entwickelt man sich durch Spiele», sagte der Stürmer am Dienstagnachmittag.