Neuzugang Janik Haberer erwartet für den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin eine außergewöhnliche Spielzeit. «Es wird eine lange und wahrscheinlich auch komplizierte Saison. So eine Pause ist neu. Wenn man die letzten Jahre sieht, glaube ich aber schon, dass Union gewappnet und konkurrenzfähig ist», sagte der Neuzugang vom SC Freiburg im Kurztrainingslager in Bad Saarow. Die Köpenicker nehmen erneut an drei Wettbewerben teil, zudem gibt es von Mitte November bis Ende Januar eine über zweimonatige Unterbrechung der Bundesliga wegen der WM in Katar.