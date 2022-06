Torhüter Andreas Luthe verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Der 35-Jährige wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern, wie beide Clubs am Montagabend mitteilten.

Torhüter Andreas Luthe verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Der 35-Jährige wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern, wie beide Clubs am Montagabend mitteilten.

Luthe war 2020 vom FC Augsburg nach Köpenick gewechselt. In seinen zwei Jahren trug er in 65 Pflichtspielen maßgeblich zum Klassenverbleib und zur Qualifikation für die Conference League und die Europa League bei. Im Saisonendspurt der gerade abgelaufenen Spielzeit hatte Luthe seinen Stammplatz an Frederik Rönnow verloren, der seit dem 28. Spieltag das Tor der Berliner hütete. In Kaiserslautern trift der gebürtige Velberter auf Trainer Dirk Schuster, der schon beim FC Augsburg sein Übungsleiter war.

«Andi hat einen großen Anteil am Erfolg der letzten zwei Jahre und war sportlich und menschlich ein wichtiger Teil der Mannschaft. Deswegen respektieren wir seinen Wunsch, noch einmal längerfristig zu einem Verein wechseln zu können», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union in einer Mitteilung.