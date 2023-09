Ein grenzüberschreitender Kulturzug ist von Prag aus zum Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin losgefahren. Mit an Bord waren am Samstag mehr als 200 Fahrgäste sowie tschechische Schriftsteller, Musiker und Theaterkünstler. "Das wird ein großes Eisenbahnabenteuer für uns alle", sagte der Prosaautor Jaroslav Rudis, der im Zug und anschließend im Garten von Schloss Bellevue aus seiner "Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen" vorlesen sollte. Die Passagiere konnten zudem eine Kabarettvorstellung sowie ein Konzert der Sängerin Zofie Darbujanova in einem Tanzwagen besuchen.