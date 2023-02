Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben trotz einer schweren Hypothek aus dem Hinspiel ein Weiterkommen im CEV-Pokal noch nicht abgeschrieben. Auch nach der 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel treten die Brandenburgerinnen die Reise in die Toskana zum italienischen Spitzenteam Savino Del Bene Scandicci keineswegs nur unter touristischen Gesichtspunkten an. "Wir haben auch schon in Istanbul gewonnen, und auch das hat uns keiner zugetraut", sagte SCP-Sportdirektor Toni Rieger vor dem Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (20.00 Uhr).