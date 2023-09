Der 1. FC Union Berlin hat seinen Kader für die Premiere der Gruppenphase des Clubs in der Champions League berufen. Nicht unter den 24 ausgewählten Spielern sind Mittelfeldspieler Andras Schäfer sowie die Neuzugänge Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann, wie die Berliner am Donnerstag mitteilten. Der Ungar Schäfer ist seit längerer Zeit verletzt und bisher nicht wieder einsatzfähig. Hollerbach und Kaufmann haben im Angriff große Konkurrenz. Union startet am 20. September mit einem Auswärtsspiel bei Real Madrid in die Königsklasse. Die weiteren Gegner sind der italienische Meister SSC Neapel und der SC Braga.