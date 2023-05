35 Jahre nach dem Mord an einer unbekannten Frau in Berlin versucht die Polizei erneut die Identität des Opfers zu klären. Der Aufruf von Mittwoch gehört zu einer internationalen Kampagne von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Identifizierung weiblicher Mordopfer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.