Die Corona-Inzidenz ist in Brandenburg wieder gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich nach den amtlichen Daten rechnerisch 152,5 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Eine Woche zuvor betrug der Wert 130,9. Nur in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen war die Inzidenz geringer; bundesweit lag sie mit 276,9 höher als in Brandenburg.