Die Corona-Inzidenz in Berlin ist wieder leicht gestiegen. Am Dienstag betrug der Wert der nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen 350, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Tag zuvor lag die Zahl bei 337,9. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI am Dienstag mit knapp 523 an.