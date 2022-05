Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut leicht gesunken. Sie lag am Mittwoch bei rund 321, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Zuvor hatte die Zahl der neuen registrierten Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Menschen etwas über 340 gelegen. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI mit rund 407 an.