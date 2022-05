Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut gesunken. Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) betrug der Wert der neuen registrierten Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Menschen am Samstagmorgen 268,3 im Vergleich zu 282,0 am Tag davor. Am Donnerstag und davor lag die 7-Tage-Inzidenz noch über der 300er-Marke. Bundesweit lag die 7-Tage-Inzidenz am Samstag bei 342,0, ebenfalls unter dem Wert von Freitag.