Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist etwas gesunken und lag am Freitag bei 313. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Menschen laut dem Robert Koch-Institut (RKI) rund 340 erreicht. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI am Freitag mit rund 486 an.