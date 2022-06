Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist am Donnerstag mit knapp 131 angegeben worden. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. In der Vorwoche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch weit über 150 gelegen. Der bundesweite Wert betrug am Donnerstag 221.