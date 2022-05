Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist weiter gesunken und hat am Mittwoch knapp 240 erreicht. Anfang der Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch über 300 gelegen. Die bundesweite Inzidenz gab das Robert Koch-Institut (RKI) mit rund 407 an.