Nach dem Tod einer 95-jährigen Frau in Cottbus hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl für deren Sohn beantragt. Das teilte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Montag auf Anfrage mit. Die Seniorin war nach Polizeiangaben am Samstag leblos von ihrer Tochter und Polizeibeamten in ihrer Wohnung gefunden worden.