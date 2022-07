Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen in der Cottbuser Innenstadt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach ersten Ermittlungen waren in der Nacht zum Sonntag die beiden Gruppen im Goethepark aneinandergeraten. Als ein Streit zwischen zwei Personen eskalierte, zog einer der beiden Beteiligten ein Messer und verletzte den anderen im Gesicht. Die Polizei nahm den betrunkenen mutmaßlichen Täter in Gewahrsam, wie sie am Sonntag weiter mitteilte. Das benutzte Messer konnte zunächst nicht gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.